Хуан-Пабло Монтойя: «Пройдет 6-7 гонок, и если машина «Феррари» окажется конкурентоспособной, Хэмилтон начнет выигрывать»

Монтойя оценил перспективы Хэмилтона в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Льюису потребуется какое-то время на адаптацию в новой команде, но затем, если новый болид «Феррари» окажется конкурентоспособным, Хэмилтон начнет часто выигрывать гонки.

«Льюис достаточно взрослый и умный человек, чтобы понимать, что в краткосрочной перспективе ему предстоит потрудиться, чтобы освоиться в «Феррари».

И Шарль Леклер будет чувствовать, что у него есть преимущество. Но пройдет шесть или семь гонок, и если машина «Феррари » окажется конкурентоспособной, то Льюис начнет выигрывать все», – рассказал Монтойя .

Хэмилтон в этом году провалил квалы в «Ф-1» – и возненавидел болид. А в чем дело?