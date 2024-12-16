Зак Браун: «Макларен» рисковал не начать 2021 год без денежных вливаний»

Браун вспомнил, как «Макларен» боролся за существование в 2020-м.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун после завоевания Кубков конструкторов рассказал о недавнем кризисе.

В конце 2020 года «Макларен» согласовал сделку с инвестиционным фондом MSP Sports Capital, который нарастил свою долю в команде до трети.

«Безусловно, мы были на грани. Мы платили по всем счетам, но находились в месяцах – в небольшом количестве месяцев – от… Мы знали, что закончим сезон, но оказались в ситуации, когда без денежных вливаний рисковали не начать [2021] год.

Я всегда был уверен, что акционеры такого не допустят. Но также было очевидно, что инвестиции необходимы. Я мог засыпать по ночам, зная, что [акционеры] поддержат нас, если придется. Но в то же время шел уже девятый иннинг, если пользоваться бейсбольными терминами, когда подоспел запасной питчер», – заявил американский менеджер.

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