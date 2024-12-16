Зак Браун: «Макларен» рисковал не начать 2021 год без денежных вливаний»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун после завоевания Кубков конструкторов рассказал о недавнем кризисе.
В конце 2020 года «Макларен» согласовал сделку с инвестиционным фондом MSP Sports Capital, который нарастил свою долю в команде до трети.
«Безусловно, мы были на грани. Мы платили по всем счетам, но находились в месяцах – в небольшом количестве месяцев – от… Мы знали, что закончим сезон, но оказались в ситуации, когда без денежных вливаний рисковали не начать [2021] год.
Я всегда был уверен, что акционеры такого не допустят. Но также было очевидно, что инвестиции необходимы. Я мог засыпать по ночам, зная, что [акционеры] поддержат нас, если придется. Но в то же время шел уже девятый иннинг, если пользоваться бейсбольными терминами, когда подоспел запасной питчер», – заявил американский менеджер.
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