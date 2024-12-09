Тото Вольфф: «Если «Мерседес» не победит, будем болеть за Хэмилтона. Льюис заслужил 8-й титул»

Вольфф назвал условие, при котором будет поддерживать «Феррари».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что будет приветствовать успехи Льюиса Хэмилтона в «Феррари », если немецкая команда будет терпеть неудачи в ближайшие сезоны.

«Если мы не сможем победить, будем болеть за него. Он заслужил восьмой титул, но, разумеется, приоритетом остается наша команда, пилоты, бренд, и мы сделаем все возможное», – заявил менеджер после Гран-при Абу-Даби – последней гонки Хэмилтона в составе «Мерседеса ».

По мнению Вольффа, Льюис, прорвавшийся с 16-й позиции на четвертую, претендовал бы на победу, если бы не невезение в квалификации.

«Я всегда стараюсь мыслить аналитически. Если бы нам не помешал тот колышек, думаю, Льюис бы смог бороться за победу. Я продолжаю так считать.

Но, с другой стороны, [Хэмилтон] сказал мне кое о чем. У нас было столько побед, мы добились таких успехов, что последние несколько гонок ничего не меняют в плане ощущений.

Сегодня он пилотировал как чемпион мира. С 16-й позиции постепенно обгонял соперников, играл вдолгую и финишировал четвертым, уехав от «Ред Булл » [Макса Ферстаппена]. Это чемпионское заявление», – сказал Тото в воскресенье вечером.

Хэмилтон провел последнюю гонку за «Мерседес», где выиграл 6 титулов и 84 Гран-при за 12 лет

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