Кристиан Хорнер: «Для «Ред Булл» важно, чтобы оба гонщика выступали на хорошем уровне – и между ними не было большого разрыва»
Руководитель «Ред Булл» отметил, что в следующем сезоне оба пилота команды должны будут выступать на высоком уровне, если коллектив хочет добиться успеха в Кубке конструкторов.
«Ред Булл» закончил нынешний чемпионат на 3-й позиции – последний раз команда не попадала в топ-2 по итогам сезона в 2019 году.
«Думаю, в этом году вы сами видели, насколько для команды важно, чтобы оба ее пилота зарабатывали очки на регулярной основе, если вы хотите успешно выступить в Кубке конструкторов.
В следующем году у «Феррари» будет очень сильный состав пилотов, у «Макларена» тоже сильный состав. У «Мерседеса» же одно из мест займет не очень опытный гонщик.
Для «Ред Булл» будет очень важно, чтобы оба гонщика команды выступали на хорошем уровне и между ними не было большого разрыва», – рассказал Хорнер.
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