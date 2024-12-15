Флавио Бриаторе: «Предыдущее руководство «Альпин» наделало ошибок»

Бриаторе высказался о работе бывших боссов «Альпин».

Сам Бриаторе в данный момент является исполнительным советником «Альпин » и принимает решения на уровне глобальной стратегии развития. В то время как за руководство команды отвечает Оливер Оукс.

Также Бриаторе уже много лет является менеджером Фернандо Алонсо – и он рассказал о том, по каким причинам испанец ушел из «Альпин» в «Астон Мартин» в 2022 году.

По словам Бриаторе, перед тем как подписать контракт с «Астон Мартин», у Алонсо было предложение и от «Уильямса». Но сам Фернандо рассчитывал остаться в «Альпин», однако руководство французской команды так и не сделало ему предложения.

«Фернандо хотел остаться, потому что предыдущий сезон сложился в общем и целом неплохо. Мы хотели подписать контракт на этапе в Канаде. Но затем Лоран Росси (на тот момент исполнительный директор «Рено») внезапно просто исчез и перестал выходить на связь. Мы просто не могли с ним связаться. И тогда мы начали общаться с Лоренсом Строллом и рассматривать предложение «Астон Мартин».

Еще у нас было предложение от «Уильямса », но я ответил, что для начала им следует привести в порядок работу команды. В итоге мы подписали контракт с «Астон Мартин », потому что, скажем так, не поладили с руководством «Альпин». Так что да, предыдущее руководство наделало ошибок.

У вас определенно есть повод говорить о нехватке компетенции у руководителей, если за одно лето команда теряет и Фернандо Алонсо, и Оскара Пиастри», – рассказал Бриаторе.

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