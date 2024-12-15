Фредерик Вассер: «Сайнс оставался настоящим профессионалом и блестяще отработал этот сезон»
Испанец еще до начала сезона-2024 узнал о том, что в следующем году его место в «Феррари» займет Льюис Хэмилтон.
Тем не менее, по словам Вассера, это не повлияло на его работу и профессиональный подход к делу. И Сайнс, по словам Фредерика, провел сезон на очень высоком уровне.
Также у Вассера спросили, возможно ли в будущем сотрудничество «Феррари» и Сайнса, который ближайшие два сезона проведет в «Уильямсе».
«Да, разумеется. Я уже пару раз об этом говорил. Мы в «Формуле-1» живем в очень небольшом мире. Прямо сейчас у нас есть всего 10 (с 2026 года будет 11) команд и всего 6-7 гонщиков мирового уровня.
Никогда не знаешь, что случится в будущем, не стоит загадывать наперед – и сейчас и нам, и Карлосу, нужно сосредоточиться на своих текущих проектах. Но кто знает, что случится в 2027, 2028, 2029 году…
Еще в самом начале сезона я попросил всех в первую очередь быть сосредоточенными на выступлениях команды в 2024 году, до самого конца. И то же самое я попросил от Карлоса, и он провел прошедший сезон очень хорошо.
На протяжении всего чемпионата он демонстрировал великолепные выступления. И параллельно проводя переговоры с другими командами, он все равно оставался настоящим профессионалом и отработал просто блестящим образом», – рассказал Вассер.
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