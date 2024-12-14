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Кристиан Хорнер поздравил «Макларен»: «Чтобы выиграть Кубок конструкторов, надо действовать безупречно. Не терпится увидеть новое тату Брауна»

Хорнер ждет, что Браун сделает тату в честь титула «Макларена».

Руководитель и исполнительный директор «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о победе соперников из «Макларена» в командном зачете «Формулы-1», а также пошутил о своем визави Заке Брауне.

«Нужно отдать должное «Макларену» за то, чего удалось достичь в этом году. Большие молодцы. У команды хорошая машина, два отличных гонщика. Потрясающий сезон.

Очень и очень тяжело выиграть Кубок конструкторов, необходимо действовать безупречно на протяжении года. А в этом году конкуренция была жесткой. Так что надо поздравить «Макларен» с сезоном, с достижениями.

Не терпится увидеть, каким тату Зак себя украсит в честь победы в Кубке конструкторов», – заявил Хорнер.

Ранее исполнительный директор «Макларена» набил татуировки после победы Даниэля Риккардо на Гран-при Италии-2021 и Ландо Норриса на Гран-при Майами-2024.

Ферстаппен и «Макларен» получили чемпионские кубки за сезон-2024 в Руанде

Вся «Ф-1» 2024-го: прорыв Ферстаппена без лучшего болида, 7 победителей Гран-при, поход «Макларена» за Кубком

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoРед Булл
logoМакларен
logoКристиан Хорнер
logoЛандо Норрис
Гран-при Италии
logoЗак Браун
Гран-при Майами
logoДаниэль Риккардо
logoФормула-1
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