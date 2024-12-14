Тото Вольфф: «У «Мерседеса» ноль проблем с поражением от клиентской команды»

Вольфф рассказал, как в «Мерседесе» восприняли чемпионство «Макларена».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что победа «Макларена » в Кубке конструкторов станет для производителя важным уроком.

Подопечные Вольффа завершили сезон четвертыми.

«Если мы не можем победить как заводской коллектив, я предпочту поражение от клиентской команды. У меня ноль проблем с этим – мы получили ориентир.

Нет вопросов по поводу уровня мотора, его управляемости, высвобождения и накопления энергии – никаких. Чемпион мира – наш клиент. У нас одни инструменты, мы сражаемся на равных условиях. Если соперники справились лучше, пилоты выступили лучше, это нас вполне устраивает.

Это успех «Мерседеса » в автоспорте, успех для моторного подразделения, хотя мы понимаем, что победа заводской командой является главной целью», – отметил босс.

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