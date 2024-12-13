Кристиан Хорнер: «В последний год действия нынешнего регламента в «Ф-1» будет сразу четыре команды, регулярно претендующих на победы»
Руководитель «Ред Булл» уверен, что в следующем году зрителей ждет чрезвычайно интересная борьба за титул и в личном зачете, и в Кубке конструкторов. Поскольку на победы, по мнению Хорнера, регулярно будут претендовать пилоты сразу четырех команд – «Ред Булл», «Макларена», «Феррари» и «Мерседеса».
«Я думаю, вы и сами видите, что в следующем году в «Ф-1» должна быть очень плотная борьба. В последний год действия нынешнего технического регламента у нас будет сразу четыре команды, регулярно претендующих на победы в Гран-при.
Так что да, главным победителем в этой ситуации окажется «Формула-1». Думаю, борьба будет везде вестись на грани. И на дистанции столь длинного сезона главным фактором будет стабильная форма команды», – рассказал Хорнер.
Самый длинный в истории сезон «Ф-1» – ультракоротко. Один гонщик и команда – одно предложение
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий