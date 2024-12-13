Кристиан Хорнер: «В последний год действия нынешнего регламента в «Ф-1» будет сразу четыре команды, регулярно претендующих на победы»

Хорнер дал прогноз на сезон-2025.

Руководитель «Ред Булл » уверен, что в следующем году зрителей ждет чрезвычайно интересная борьба за титул и в личном зачете, и в Кубке конструкторов. Поскольку на победы, по мнению Хорнера , регулярно будут претендовать пилоты сразу четырех команд – «Ред Булл», «Макларена », «Феррари » и «Мерседеса».

«Я думаю, вы и сами видите, что в следующем году в «Ф-1» должна быть очень плотная борьба. В последний год действия нынешнего технического регламента у нас будет сразу четыре команды, регулярно претендующих на победы в Гран-при.

Так что да, главным победителем в этой ситуации окажется «Формула-1 ». Думаю, борьба будет везде вестись на грани. И на дистанции столь длинного сезона главным фактором будет стабильная форма команды», – рассказал Хорнер.

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