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Зак Браун: «Макларен» идет на смелый риск с болидом-2025. Любая из топ-команд может выиграть оба титула»

«Макларен» готов рисковать ради двух титулов в следующем сезоне.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун раскрыл подход команды при подготовке к 2025 году.

По словам Брауна, чемпионы «Формулы-1» настроены сохранить Кубок конструкторов и возглавить личный зачет, ради чего будут действовать решительно.

«Мы подходим к следующему году на полном ходу. Пожалуй, сейчас у нас другой настрой, если говорить об уверенности и храбрости, которую команда готова проявить при развитии машины на следующий год.

Команда не говорит: «Давайте просто поменяем кое-какие мелочи там и сям, болид довольно хороший». У нас есть некоторые вещи для следующего болида, которые можно назвать «смелым риском».

На мой взгляд, оказаться впереди можно, лишь попытавшись обыграть всех, а не настроившись в начале сезона так: «Давайте просто сравняемся с уровнем соперников». Сейчас другое мышление: «Давайте всех победим».

Мы должны обыграть соперников по развитию болида, по пилотажу, по стратегии, а не просто настраиваться на то, чтобы не допускать ошибок. Этого недостаточно.

С коммерческой точки зрения команда невероятно сильна, и у нас есть два отличных гонщика. Это огромная сила. Но, черт возьми, у нас хорошие соперники. «Мерседес» совсем рядом, «Феррари» и «Ред Булл» тоже, правда ведь?

Как только тебе кажется, что у конкурентов начинаются проблемы, они выдают что-то мощное. Так что есть четыре команды в следующем году, и любая из них может выиграть оба титула.

Я считаю, что мы будем готовы гораздо лучше, ведь перед этим сезоном мы ни за что не могли представить, где окажемся. Можно даже сказать, мы не были готовы психологически. Нельзя говорить о полной неготовности, просто у нас не было того настроя, который присутствует сейчас.

Мы подходим к следующему году, понимая, какой чертовски тяжелой будет борьба, но с желанием выиграть чемпионаты в зачете пилотов и конструкторов.

Перед этим сезоном мы думали: «Давайте попадем в топ-3 и посмотрим, получится ли обеспечить Ландо [Норрису] первую победу». Мы от этого отошли. Сейчас у нас два гонщика, способных сражаться за титул, мы будем поддерживать обоих», – заключил Браун.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФеррари
logoРед Булл
logoМакларен
logoМерседес
logoЛандо Норрис
logoЗак Браун
logoФормула-1
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