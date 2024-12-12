Ландо Норрис: «Говорят, что у меня слишком большое эго, но нет ничего более далекого от правды»

Норрис отрицает, что его самооценка стала заоблачной, как считает часть фанатов.

Пилот «Макларен » Ландо Норрис не согласился с некоторыми болельщиками «Формулы-1», которые полагают, что у британца завышенное самомнение.

«На мой взгляд, это странно, ведь я читаю такое. Что касается некоторых вещей, я не понимаю, как у людей складывается подобное впечатление. И в такие моменты мне всегда нужно ориентироваться на тех людей, которые меня знают, которые понимают, что это не так.

Когда говорят, что у меня слишком большое эго или что-то такое – нет ничего более далекого от правды, особенно когда я пилотирую. Может, иногда я неправильно подбираю слова или делаю что-то подобное, и люди каким-то образом используют это против меня.

Считаю, в мире все больше и больше людей, которые либо не хотят слушать правду, и порой, когда я говорю как есть, сообщаю факты, люди просто не хотят соглашаться – им нужно мне возразить и в каком-то смысле доказать мою неправоту.

Мне кажется, это странно, ведь я чувствую, что не поменялся. Может, в каких-то вещах… Безусловно, некоторые вещи изменились. Сейчас я точно не шучу и не смеюсь так часто, как было раньше. Думаю, людям это нравилось, и, возможно, им не нравится, что я перестал», – заявил Ландо.

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