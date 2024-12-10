Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Хэмилтон и Норрис стоят за Расселлом в конфликте с Ферстаппеном»

Альберс рассказал о союзе британских гонщиков против Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Кристиан Альберс полагает, что публичная перепалка между гонщиками «Мерседеса » и «Ред Булл » Джорджем Расселлом и Максом Ферстаппеном стала возможной благодаря поддержке британца со стороны напарника Льюиса Хэмилтона и лидера «Макларена » Ландо Норриса.

«Надо объяснить эту сцену. За Джорджем стоит Льюис, конечно. И Норрис тоже. Норрис, который постоянно делает вид, что они с Ферстаппеном [друзья] – но, конечно, все они лицемеры.

По тому, как Джордж себя ведет, видно, что какие-то люди его поддерживают. Ты просто подмечаешь это. 100 процентов. Это просто Льюис: «У меня тоже такое было, обрати внимание на это». И, разумеется, Норрис после Австрии», – заявил нидерландец в подкасте De Telegraaf.

Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?