6

Ферстаппена не накажут за фразу «тупые идиоты» в адрес стюардов

ФИА сообщила, что не будет проводить расследование после того, как пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оскорбил стюардов на Гран-при Абу-Даби.

Судьи выписали четырехкратному чемпиону «Формулы-1» десятисекундный штраф за аварию с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри.

«Можем попросить 20 секунд? Тупые идиоты», – произнес Ферстаппен по радио.

Пресс-секретарь ФИА подтвердил, что организация считает вопрос закрытым. Нидерландцу не грозит наказание.

Ранее Максу выписали общественные работы за нецензурное слово на пресс-конференции ФИА. Тогда мат был использован Ферстаппеном при описании собственного болида.

Ферстаппен отбудет общественные работы в Руанде, где пройдет церемония награждения ФИА

Кристиан Хорнер о том, что Ферстаппен назвал «тупыми идиотами» стюардов: «Мы услышим всякое от футболистов, если прицепить к ним микрофон»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoГран-при Абу-Даби
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМакларен
брань
logoОскар Пиастри
logoФИА
регламент
logoМакс Ферстаппен
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мини, Беганович, Браунинг и Себастьян Монтойя проведут в «Ф-2» сезон-2025
сегодня, 17:42
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Хэмилтон и Норрис стоят за Расселлом в конфликте с Ферстаппеном»
15сегодня, 17:01
Юки Цунода: «Ред Булл» подходит моему стилю пилотажа. Чувствуешь, почему болид сражался за титул»
7сегодня, 16:24
Мартин Брандл: «Безумие, что Сайнса не будет в «Мерседесе» или «Ред Булл» в 2025-м»
6сегодня, 15:55
«Кадиллак» и «Феррари» подписали многолетний контракт на поставку моторов и коробок передач
9сегодня, 14:41
Леклер показал лучшее время на тестах в Абу-Даби, Сайнс в «Уильямсе» – 2-й, Расселл – 3-й, Лоусон – 1-й по количеству кругов
24сегодня, 14:27
Ферстаппен, Леклер, Норрис – лучшие гонщики «Ф-1» 2024 года по версии Autosport
1сегодня, 13:24
Зак Браун: «Макларен» идет на смелый риск с болидом-2025. Любая из топ-команд может выиграть оба титула»
12сегодня, 12:55
Журналист Бенсон: «Мерседес» подписал бы Ферстаппена в мгновение ока – неважно, к Расселлу или Антонелли»
15сегодня, 12:22
Мартин Брандл: «Назвать стюардов «тупыми идиотами» – совсем не справедливо и не умно со стороны Ферстаппена»
29сегодня, 10:58
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10