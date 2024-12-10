Ферстаппена не накажут за фразу «тупые идиоты» в адрес стюардов
ФИА сообщила, что не будет проводить расследование после того, как пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оскорбил стюардов на Гран-при Абу-Даби.
Судьи выписали четырехкратному чемпиону «Формулы-1» десятисекундный штраф за аварию с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри.
«Можем попросить 20 секунд? Тупые идиоты», – произнес Ферстаппен по радио.
Пресс-секретарь ФИА подтвердил, что организация считает вопрос закрытым. Нидерландцу не грозит наказание.
Ранее Максу выписали общественные работы за нецензурное слово на пресс-конференции ФИА. Тогда мат был использован Ферстаппеном при описании собственного болида.
Ферстаппен отбудет общественные работы в Руанде, где пройдет церемония награждения ФИА
Кристиан Хорнер о том, что Ферстаппен назвал «тупыми идиотами» стюардов: «Мы услышим всякое от футболистов, если прицепить к ним микрофон»
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