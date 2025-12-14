  • Спортс
  • Дэймон Хилл сравнил Ферстаппена с Шумахером: «Макса считают почти что непобедимым, он пилотирует с точностью до миллиметра»
Дэймон Хилл сравнил Ферстаппена с Шумахером: «Макса считают почти что непобедимым, он пилотирует с точностью до миллиметра»

Хилл назвал качества, объединяющие Ферстаппена и Шумахера.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл высказался о сильных сторонах пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и провел параллели с семикратным обладателем титула Михаэлем Шумахером.

«Макса почти все считают главным соперником, почти что непобедимым пилотом – как Михаэля. Его можно обыграть, но должны сложиться обстоятельства», – сказал британец в подкасте Drive to Wynn.

Дэймон ответил, чем еще Макс напоминает немецкого чемпиона:

«Он невероятно точно пилотирует. Не знаю, видели ли вы когда-нибудь его онборд, скажем, на «Сузуке» – пугающе быстрой трассе. Он пилотирует с точностью до миллиметра и располагает болид на самом краю трассы, использует каждый миллиметр ради лучшей траектории.

Его точность – нечто невероятное. Должно быть, у него выдающееся зрение, учитывая, сколько времени он проводит перед экраном. Потрясающе, что у него вообще осталось хорошее зрение. Но гонщику это необходимо. И ему всего 28 лет, он в самом расцвете сил.

Такие пилоты, как Шумахер или Ферстаппен, способны на качественную коммуникацию и могут думать о других вещах [в машине]. Считаю, Фернандо [Алонсо] тоже отлично себя проявляет. Некоторые другие гонщики не столь хороши – такое ощущение, что они немного теряются, когда общаются по радио.

Однако тебе приходится думать и делать много всего. Команды рассчитывают на то, что пилоты справятся со всеми этими кнопками».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
Гран-при Японии
