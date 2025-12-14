Алекс Албон о работе с Сайнсом: «Когда напарник способен тебя обойти, ты учишься большему, чем обычно»

Албон доволен выступлением за одну команду с Сайнсом.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон поделился впечатлениями от работы с Карлосом Сайнсом и выступлениях за одну команду с испанским гонщиком.

В прошедшем сезоне Албону удалось обойти Сайнса по очкам – но при этом оба подиума принес команде именно испанец.

«Да, здорово выступать в команде с гонщиком, который подталкивает тебя вперед, навязывая конкуренцию. Ты получаешь другой вариант настроек болида для изучения, видишь гонщика с другим стилем пилотажа в сравнении с собой.

При этом от машины нам требуются похожие вещи, и к квалификации мы обычно подходим с достаточно сильно похожими вариантами настроек болида.

Это скажет вам каждый гонщик – когда твой напарник способен тебя обойти, ты учишься большему. Ты можешь большему научиться в плане совершенствования своего стиля пилотажа. В каких-то поворотах ты уже был быстр и твоя скорость не изменится, а в каких-то ты способен прибавить, адаптируя пилотаж. И я уверен, что для Карлоса это точно так же работает в обратную сторону.

Но наиболее полезным вещам, как мне кажется, я научился у Карлоса в области работы вне трассы. То, как он ведет себя на рабочих совещания, как работает над развитием болида на симуляторе, как подходит к свободным заездам, ну и так далее. И во всем этом виден большой опыт Карлоса», – рассказал Албон.

