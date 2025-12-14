  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Алекс Албон о работе с Сайнсом: «Когда напарник способен тебя обойти, ты учишься большему, чем обычно»
0

Алекс Албон о работе с Сайнсом: «Когда напарник способен тебя обойти, ты учишься большему, чем обычно»

Албон доволен выступлением за одну команду с Сайнсом.

Пилот «Уильямса» Алекс Албон поделился впечатлениями от работы с Карлосом Сайнсом и выступлениях за одну команду с испанским гонщиком.

В прошедшем сезоне Албону удалось обойти Сайнса по очкам – но при этом оба подиума принес команде именно испанец.

«Да, здорово выступать в команде с гонщиком, который подталкивает тебя вперед, навязывая конкуренцию. Ты получаешь другой вариант настроек болида для изучения, видишь гонщика с другим стилем пилотажа в сравнении с собой.

При этом от машины нам требуются похожие вещи, и к квалификации мы обычно подходим с достаточно сильно похожими вариантами настроек болида.

Это скажет вам каждый гонщик – когда твой напарник способен тебя обойти, ты учишься большему. Ты можешь большему научиться в плане совершенствования своего стиля пилотажа. В каких-то поворотах ты уже был быстр и твоя скорость не изменится, а в каких-то ты способен прибавить, адаптируя пилотаж. И я уверен, что для Карлоса это точно так же работает в обратную сторону.

Но наиболее полезным вещам, как мне кажется, я научился у Карлоса в области работы вне трассы. То, как он ведет себя на рабочих совещания, как работает над развитием болида на симуляторе, как подходит к свободным заездам, ну и так далее. И во всем этом виден большой опыт Карлоса», – рассказал Албон.

Какие прогнозы сбылись в «Ф-1» – «Феррари» оправдала ожидания, чемпиона угадали?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoКарлос Сайнс
logoУильямс
logoАлександр Албон
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Штайнер предложил Норрису протестировать мотоцикл MotoGP
42 минуты назад
Джонни Херберт: «В начале следующего сезона ориентиром для остальных может стать «Мерседес»
сегодня, 13:05
«Ауди» проведет презентацию команды и ливреи болида 20 января
сегодня, 12:20
График презентаций болидов 2026 года – с датами определились 7 команд из 11
сегодня, 12:19
Изак Аджар: «Мне нужно смириться, что в первый месяц в «Ред Булл» я точно буду медленнее Ферстаппена»
сегодня, 11:57
Лоран Мекьес: «Думаю, Цунода может получить еще один шанс в «Формуле-1»
сегодня, 11:23
«У тебя была ###### «Альпин». Зак Браун о риске с приглашением Пиастри и Норриса
сегодня, 10:56
Изак Аджар об онлайн-травле Антонелли: «Это идиоты, которые ничего не знают о гонках»
сегодня, 10:26
Зак Браун: «Норрис и Пиастри боготворят меня, называют «папочкой» за глаза и до усрачки боятся Стеллу»
сегодня, 09:48
Владимир Башмаков о «сливе» Пиастри: «Если ты сломался, это твои проблемы. Шумахер или Вильнев бы не сломались»
сегодня, 09:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10