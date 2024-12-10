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Мини, Беганович, Браунинг и Себастьян Монтойя проведут в «Ф-2» сезон-2025

Звезды «Формулы-3» Габриэле Мини, Дино Беганович и Люк Браунинг будут выступать в «Формуле-2» на полном расписании в следующем сезоне.

Мини – пилот Академии «Альпин» и вице-чемпион «Ф-3». Беганович – юниор «Феррари», занявший шестое место в «трешке» и одержавший две победы за сезон. Браунинг, числящийся в программе «Уильямса», стал третьим по итогам сезона-2024 в «Ф-3».

Все три гонщика уже провели этапы в «Ф-2» в конце года, а теперь стали полноценными пилотами серии. Мини присоединился к «Преме», где его напарником стал еще один новичок – сын экс-пилота «Ф-1» Хуана-Пабло Монтойи Себастьян Монтойя, ставший 17-м в «Ф-3». Беганович и Браунинг будут выступать за «Хайтек».

Кроме того, в 2025 году Пепе Марти продолжит гоняться в «Ф-2» за «Кампос», где его напарником будет Арвид Линдблад, Ритомо Мията перешел в «АРТ», Сами Мегетуниф будет выступать за «Трайдент», Роман Станек – за «Инвикту» в паре с чемпионом «Ф-3» Леонардо Форнароли, Куш Маини – за «ДАМС» с Джеком Кроуфордом.

Будущие звезды «Ф-1» в финале молодежных гонок: борьба как у Хэмилтона и Ферстаппена, читерский скандал

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-2»
переходы
Роман Станек
Пепе Марти
logoФормула-2
Дино Беганович
Джек Кроуфорд
Куш Маини
Трайдент
Хайтек
Ритомо Мията
Люк Браунинг
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Арвид Линдблад
logoХуан-Пабло Монтойя
logoФормула-3
Габриэле Мини
Инвикта
Леонардо Форнароли
АРТ
ДАМС
Према
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