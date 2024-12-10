Мини, Беганович, Браунинг и Себастьян Монтойя проведут в «Ф-2» сезон-2025

Звезды «Формулы-3» Габриэле Мини, Дино Беганович и Люк Браунинг будут выступать в «Формуле-2» на полном расписании в следующем сезоне.

Мини – пилот Академии «Альпин» и вице-чемпион «Ф-3». Беганович – юниор «Феррари», занявший шестое место в «трешке» и одержавший две победы за сезон. Браунинг, числящийся в программе «Уильямса», стал третьим по итогам сезона-2024 в «Ф-3».

Все три гонщика уже провели этапы в «Ф-2» в конце года, а теперь стали полноценными пилотами серии. Мини присоединился к «Преме», где его напарником стал еще один новичок – сын экс-пилота «Ф-1» Хуана-Пабло Монтойи Себастьян Монтойя, ставший 17-м в «Ф-3». Беганович и Браунинг будут выступать за «Хайтек».

Кроме того, в 2025 году Пепе Марти продолжит гоняться в «Ф-2» за «Кампос », где его напарником будет Арвид Линдблад , Ритомо Мията перешел в «АРТ», Сами Мегетуниф будет выступать за «Трайдент », Роман Станек – за «Инвикту» в паре с чемпионом «Ф-3» Леонардо Форнароли, Куш Маини – за «ДАМС » с Джеком Кроуфордом .

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