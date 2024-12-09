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Норрис, Хэмилтон и Алонсо – лучшие пилоты Гран-при Абу-Даби по версии The Race, Ферстаппен – 19-й

Норриса признали лучшим в Абу-Даби, Ферстаппен провалился.

Издание The Race поделилось традиционным рейтингом пилотов по итогам заключительного этапа «Формулы-1» сезона-2024, Гран-при Абу-Даби.

Эксперт Эдд Стро распределяет спортсменов от сильнейшего к слабейшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Победитель гонки и обладатель поула Ландо Норрис из «Макларена» расположился на первой строчке. Второе место в списке занял Льюис Хэмилтон, прорвавшийся на четвертое место в последнем заезде за «Мерседес», другой ветеран Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» стал третьим.

Гонщик дня по версии фанатов – лидер «Феррари» Шарль Леклер – занял шестую позицию, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил чемпионский сезон неудачей, став 19-м.

Рейтинг гонщиков на Гран-при Абу-Даби (The Race)

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

4. Карлос Сайнс («Феррари»)

5. Пьер Гасли («Альпин»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

8. Алекс Албон («Уильямс»)

9. Джордж Расселл («Мерседес»)

10. Юки Цунода («РБ»)

11. Джек Дуэн («Альпин»)

12. Лиам Лоусон («РБ»)

13. Франко Колапинто («Уильямс»)

14. Серхио Перес («Ред Булл»)

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

16. Оскар Пиастри («Макларен»)

17. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

19. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

20. Валттери Боттас («Заубер»)

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Что случилось на Гран-при Абу-Даби: Леклер взлетел на подиум с 19-го! Ферстаппен вынес «Макларен» на старте!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoХаас
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logoРед Булл
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logoФормула-1
logoЮки Цунода
logoМакс Ферстаппен
logoСерхио Перес
logoГран-при Абу-Даби
logoАстон Мартин
logoДжек Дуэн
logoФранко Колапинто
logoЛьюис Хэмилтон
logoФернандо Алонсо
logoЛиам Лоусон
logoОскар Пиастри
logoКарлос Сайнс
logoУильямс
logoПьер Гасли
logoЛандо Норрис
logoЧжоу Гуаньюй
logoФеррари
logoАльпин
logoКевин Магнуссен
logoЗаубер
logoШарль Леклер
logoМерседес
logoАлександр Албон
logoЛанс Стролл
logoМакларен
logoНико Хюлькенберг
logoВалттери Боттас
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