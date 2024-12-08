Ферстаппен – 1-й пилот с чемпионства Пике в 1983-м, выигравший титул в 3-й команде сезона

Команда действующего чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена «Ред Булл » проиграла «Феррари» в борьбе за вторую строчку в Кубке конструкторов на Гран-при Абу-Даби.

«Ред Булл» занял третье место по итогам сезона, уступив «Макларену » и «Феррари ».

Впервые с 1983 года команда гонщика, выигравшего титул, стала третьей в Кубке конструкторов.

Тогда второе личное чемпионство завоевал Нельсон Пике , а его «Брэбэм» проиграл «Феррари» и «Рено». Нельсон – отец девушки Ферстаппена Келли Пике.

Пара Ферстаппен – Серхио Перес во второй раз за четыре сезона проигрывает Кубков конструкторов. Ранее это случилось в 2021-м, когда чемпионство отпраздновал «Мерседес» Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Макс за это время завоевал личный титул четыре раза.

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