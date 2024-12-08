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  • Оскар Пиастри: «Неудачная гонка, но гораздо важнее, что «Макларен» выиграл чемпионат»
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Оскар Пиастри: «Неудачная гонка, но гораздо важнее, что «Макларен» выиграл чемпионат»

Пиастри рад победе «Макларена» в Кубке конструкторов.

Пилот британской команды подвел итоги Гран-при Абу-Даби, который завершил на 10-й позиции, а также отметил, что в следующем году будет готов бороться за титул в личном зачете.

«Гонка получилась для меня неудачной, но гораздо важнее то, что мы сегодня выиграли чемпионат. В этом огромная заслуга всех сотрудников «Макларена» с учетом того, чего команда смогла добиться в этом году. Я очень доволен тем, как мы поработали. Приятно наконец довести дело до конца.

Был ли маневр Макса на старте чересчур оптимистичным? Вероятно, да. Но он подошел ко мне сразу после гонки и извинился, стюарды же по ходу гонки выписали ему штраф.

В следующем году нас ждет новая борьба. Да, гонка получилась тяжелой, но опять же, в итоге мы достигли своей главной цели – а это самое важное.

Могу ли я выиграть титул в 2025 году? Определенно. Надеюсь, в следующем сезоне мы с самого начала сможем бросить вызов любому сопернику. Мне самому еще определенно есть над чем работать, но мне кажется, что в этом году я сделал неплохой шаг вперед в сравнении с дебютным сезоном. С нетерпением жду следующий сезон, но сначала будет перерыв – а дальше постараюсь побороться за титул и в личном, и в командном зачете», – рассказал Пиастри.

«Макларен» – снова лучшая команда «Формулы-1». Шла к вершине 26 лет!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoМакларен
logoФормула-1
logoГран-при Абу-Даби
logoОскар Пиастри
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