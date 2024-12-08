Шарль Леклер: «Надеялся, что смогу завершить эти четыре года с Сайнсом победой в Кубке конструкторов»

Леклер остался недоволен финалом сезона-2024.

Пилот «Феррари » огорчен поражением «Феррари» в Кубке конструкторов после финиша Гран-при Абу -Даби. Сам монегаск закончил гонку третьим, прорвавшись с конца пелотона – там он оказался после неудачной квалификации и штрафа в 10 позиций за замену батареи.

«Я знал, что мне придется действовать очень агрессивно, и потому на первом круге я пошел на все возможные риски, чтобы отыграть как можно больше позиций и занять хорошее для оставшейся гонки место.

К сожалению, мы стартовали слишком далеко, чтобы справиться лучше. Думаю, мы сделали все возможное. Обидно [проигрывать], когда борьба в сезоне настолько плотная, вплоть до самого конца.

В пятницу нам пришлось нелегко [из-за проблем с батареей], мы старались изо всех сил и так близко подобрались к своей цели. Жаль, но мы выложились на полную», – сказал Леклер .

Шарль также поделился мыслями по поводу того, что со следующего сезона его напарником в Скудерии станет Льюис Хэмилтон :

«Льюис столько достиг в нашем спорте, для меня это будет большой мотивацией. Но пока что я думаю о прошедшем годе и прошедших годах, которые провел вместе с Карлосом [Сайнсом]. У нас отличные отношения, мы помогали друг другу расти. Я правда надеялся, что мы сможем завершить эти четыре года победой в Кубке конструкторов.

Очевидно, я разочарован. У меня будет четыре или пять дней, чтобы прийти в себя, а потом я начну думать о следующем годе».

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