Нико Росберг: «Хэмилтон гений, величайший в истории. Тем лучше для меня, что удалось победить его»

Росберг высказался об уходе своего экс-напарника Хэмилтона из «Мерседеса».

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг сообщил, что думает о заключительной гонке Льюиса Хэмилтона в составе «Мерседеса» – Гран-при Абу -Даби.

«Он гений. Он величайший в истории. Талант от природы, которого никогда прежде не было в «Ф-1».

Было потрясающе соперничать несколько лет, разделить успех «Мерседеса », а также наблюдать за тем, как команда движется дальше и продолжает добиваться успеха. Очень эмоциональный день для всех. Потрясающая история.

Он был высочайшим ориентиром, победить его невероятно тяжело – я знал это еще тогда, когда мне было 13 лет.

Тем лучше для меня, что удалось победить его. Но приятно видеть его эмоции и то, как он воспринимает эту главу», – поделился мыслями Нико.

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