Льюис Хэмилтон о 18-м месте в квалификации: «Проблема в моей удаче, но все нормально»
Пилот «Мерседеса» показал 18-е время в квалификации к Гран-при Абу-Даби. Во время решающей попытки в первом сегменте под болид Хэмилтона попал сбитый Кевином Магнуссеном ограничительный столб.
«Проблема в моей удаче, но все нормально. Мы очень старались подобрать настройки, болид отлично работал, в третьей практике все выглядело здорово – я правда думал, что, возможно, смогу оказаться на подиуме в этот уик-энд.
Затем во время сессии мы выбирали не лучшее время для выезда на трассу, потому что я появился там последним и, очевидно, закончил сессию прямо позади одного из пилотов «Альпин». Мне просто не хватило времени», – сказал Хэмилтон.
Льюис также поделился мнением о последнем выступлении за «Мерседес» и своих шансах провести сильную прощальную гонку:
«Я постараюсь. Как я сказал, болид по ощущениям работал хорошо. После попадания в топ-5 в первых двух практиках 18-е место [в квалификации] определенно меняет подход к уик-энду, но я все еще стараюсь оставаться в борьбе. Я все еще очень признателен [«Мерседесу» за работу].
В этот уик-энд болид ведет себя совершенно по-другому. Им намного приятнее управлять, так что у меня были высокие ожидания, но что есть, то есть. Я постараюсь отыграться».
Хэмилтон стал 18-м в последней квалификации за «Мерседес»
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