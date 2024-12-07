Оскар Пиастри: «Уверен, мы с Норриса оба были бы рады выиграть гонку, но намного больше «Макларен» будет рад победе в Кубке конструкторов»

Пиастри рассказал о главной цели на Гран-при Абу-Даби.

Пилот «Макларена » отметил, что команда осталась очень довольна результатами квалификации, в которой Пиастри и Норрис сделали дубль.

При этом, по словам Оскара , который будет стартовать вторым, главной и единственной задачей является победа «Макларена» в Кубке конструкторов, и борьба за победу в гонке между напарниками должна отойти на второй план.

«По сравнению со вчерашним днем сегодня нам было сложнее. Нам понадобилось какое-то время, чтобы встать на ноги по ходу квалификации, но в итоге мы сделали это, и добились отличного результата для команды, я очень рад.

Хотелось бы мне еще раз проехать последний быстрый круг, ну да ладно, второе место – это тоже хорошо. И да, разумеется, 1 и 2 место на старте – это для команды результат мечты. И завтра нужно продолжать в том же духе.

Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть Кубок конструкторов. Это моя главная цель на завтра, с запасом. Уверен, мы с Ландо оба были бы рады выиграть эту гонку, но я уверен, что намного больше мы все будем рады победе в чемпионате. И мы постараемся этого добиться», – рассказал Пиастри.

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