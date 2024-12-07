  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри: «Уверен, мы с Норриса оба были бы рады выиграть гонку, но намного больше «Макларен» будет рад победе в Кубке конструкторов»
1

Оскар Пиастри: «Уверен, мы с Норриса оба были бы рады выиграть гонку, но намного больше «Макларен» будет рад победе в Кубке конструкторов»

Пиастри рассказал о главной цели на Гран-при Абу-Даби.

Пилот «Макларена» отметил, что команда осталась очень довольна результатами квалификации, в которой Пиастри и Норрис сделали дубль.

При этом, по словам Оскара, который будет стартовать вторым, главной и единственной задачей является победа «Макларена» в Кубке конструкторов, и борьба за победу в гонке между напарниками должна отойти на второй план.

«По сравнению со вчерашним днем сегодня нам было сложнее. Нам понадобилось какое-то время, чтобы встать на ноги по ходу квалификации, но в итоге мы сделали это, и добились отличного результата для команды, я очень рад.

Хотелось бы мне еще раз проехать последний быстрый круг, ну да ладно, второе место – это тоже хорошо. И да, разумеется, 1 и 2 место на старте – это для команды результат мечты. И завтра нужно продолжать в том же духе.

Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть Кубок конструкторов. Это моя главная цель на завтра, с запасом. Уверен, мы с Ландо оба были бы рады выиграть эту гонку, но я уверен, что намного больше мы все будем рады победе в чемпионате. И мы постараемся этого добиться», – рассказал Пиастри.

Сенсация в финальной квале «Ф-1»: «Хаас» на втором ряду и выше Ферстаппена

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoГран-при Абу-Даби
logoМакларен
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Серхио Перес: «Жаль, что я потерял круг, ведь из-за этого пришлось поставить дополнительный комплект шин»
2 минуты назад
Ландо Норрис: «В квалификации было тяжело – соперники подтянулись, пришлось атаковать гораздо сильнее»
24 минуты назад
Макс Ферстаппен о болиде «Ред Булл» 2024 года: «Засуньте в музей и больше к нему не прикасайтесь»
230 минут назад
Хюлькенберг потеряет 3 позиции на старте Гран-при Абу-Даби за обгоны в тоннеле
1154 минуты назад
Кристиан Хорнер: «Разочарованы пятым местом, но Ферстаппен сумел спасти ситуацию, поймав машину, которая уже ушла в скольжение»
сегодня, 17:27
Фернандо Алонсо: «Меня представляют как сварливого парня в трансляциях, зациклены на плохих комментариях»
1сегодня, 17:27
Макс Ферстаппен: «Должен был оказаться на первом ряду, но все не так плохо»
сегодня, 17:22
Шарль Леклер о шансах «Феррари» на победу в Кубке конструкторов: «Я верю в чудеса»
2сегодня, 17:11
Гран-при Абу-Даби-2024. Расписание трансляций
5сегодня, 17:00
Фредерик Вассер: «Феррари» нельзя перебарщивать с риском, главное – набрать очки, чтобы получить шанс на титул»
1сегодня, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10