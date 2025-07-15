«Кадиллак» выберет опытного и молодого гонщиков. Шумахер, Чжоу, Другович, Вести претендуют на 2-й кокпит (AMuS)

«Кадиллак» сделает ставку на сплав опыта и молодости.

Издание Auto Motor und Sport поделилось сведениями о том, как продвигается подбор пилотов для новой команды «Формулы-1» – «Кадиллака».

Американцы решили сделать ставку на одного опытного гонщика и одного молодого. Пресса сообщала, что «Кадиллак» уже выбрал экс-пилота «Ред Булл » Серхио Переса , однако, по информации немецкого СМИ, Валттери Боттас по-прежнему остается претендентом. В пользу Переса говорят мексиканские спонсоры, в плюс Боттасу идут уверенные выступления за «Альфа Ромео» / «Заубер » в прошлые сезоны, а также тот факт, что финн не покидал паддок – пилот вернулся в «Мерседес » как запасной.

Кандидатами на место молодого гонщика являются Мик Шумахер, Чжоу Гуаньюй, Фелипе Другович и Фредерик Вести.

Пока «Кадиллак» не заключал контракты, однако это необходимо сделать в ближайшее время, чтобы хотя бы один новичок начал работу на симуляторе.

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