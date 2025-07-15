Маттиа Бинотто: «Феррари» слишком много лет не побеждала, сочувствую людям в Маранелло»
Главный операционный директор и главный технический директор «Заубера» Маттиа Бинотто высказался о «Феррари», которую возглавлял до 2022 года. Инженер провел в Скудерии 28 лет.
«У меня чудесные воспоминания. Я наслаждался всем, даже завершением пути. С наибольшим удовольствием я вспоминаю людей.
Сейчас непростой период. В последние годы такое происходит не впервые. «Феррари» слишком много лет не побеждала. Всегда присутствуют высокие ожидания, которые ни к чему хорошему не приводят и не оправдываются – отсюда разочарование тифози.
Сочувствую людям, работающим в Маранелло – я знаю их всех. Я знаю, какие усилия они прикладывают. Когда очень стараешься, но не достигаешь цели, это непростая ситуация. Мне жаль работников команды и фанатов», – заявил Бинотто.
Маттиа отметил, что находится на связи с другими экс-менеджерами «Феррари»:
«Я постоянно прошу совета. Я сохраняю хорошие отношения с Жаном Тодтом, Россом Брауном, Доменикали, Монтедземоло. Я без колебаний задаю вопросы.
Период [2000-х] стал школой для всех нас. Можно посмотреть, сколько людей, работавших с Тодтом, стали руководителями команд или выигрывали гонки – нас довольно много. Есть Доменикали, тот же Росс, Андреа Стелла, я… Мне повезло быть частью той команды».
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