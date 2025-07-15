Цунода покинет «Ред Булл» в конце 2025 года (GPblog)
«Ред Булл» завершит сотрудничество с Цунодой в конце сезона.
Время Юки Цунода в «Ред Булл» подходит к концу, сообщает GPblog со ссылкой на несколько источников.
Утверждается, что японский гонщик завершит сезон, однако после этого останется без кокпита. Такой сценарий не является неожиданным для Цуноды, и его менеджер уже ищет новое место.
Агент пытается пристроить Юки в «Астон Мартин», который с 2026 года перейдет на двигатели «Хонды». Там Цунода может стать резервным и тест-пилотом.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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