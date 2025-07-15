Кими Антонелли о дебюте в «Ф-1»: «Слишком много гонок с нулем очков, не очень доволен»

Антонелли разочарован из-за гонок вне топ-10.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли высказался об очередном сходе на Гран-при Великобритании – итальянец завершил борьбу из-за повреждений болида, полученных при столкновении с соперником из «Рейсинг Буллз » Изаком Аджаром.

«Не знаю, что сказать. Такое ощущение, сейчас все идет не так, и тяжело найти позитивные моменты.

Винить некого. Думаю, Изак просто был пассажиром. Конечно, я затормозил чуть раньше, но лишь потому, что было очень тяжело рассмотреть поворот, и Изак меня не видел. Наверное, я потерял 100 пунктов прижимной силы из-за того, что диффузор полностью разрушился, и было крайне трудно удержать машину на трассе», – сообщил Кими.

Антонелли подвел итоги первой половины дебютного сезона в «Формуле-1»:

«Пожалуй, я не очень доволен, слишком много гонок с нулем очков.

После Канады трудно найти что-то позитивное, если честно. Похоже, ничего толком не складывается в нашу пользу. Мне просто нужно сосредоточиться, начать все заново и попытаться опять найти свет в конце тоннеля».

Гонщик заработал очки на шести уик-эндах из 12. На счету новичка 63 балла против 147 у напарника Джорджа Расселла .

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