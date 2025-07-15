Найджел Мэнселл о Пересе: «В «Кадиллаке» есть умные люди, надеюсь. Чеко хорошо выступал в 2024-м, помог Ферстаппену выиграть титул»

Мэнселл призвал «Кадиллак» вернуть Переса в «Ф-1».

Чемпион мира 1992 года Найджел Мэнселл сообщил, что считает Серхио Переса подходящим гонщиком для новой команды «Формулы-1» – «Кадиллака».

«Чеко заслуживает новый шанс. У него большой опыт, он хорошо выступал в прошлом году [за «Ред Булл »], помог Максу [Ферстаппену] выиграть титул.

Надеюсь, в «Кадиллаке» есть умные люди, которые грамотно планируют стратегию. В первый год нужны опытные пилоты, которые могут предоставлять обратную связь и знают, что необходимо для максимальной конкурентоспособности. Вести за собой должны люди, которые понимают, что делают, а иначе ты просто тратишь целое состояние и не борешься», – сказал британец.

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