«Феррари» опробует новую подвеску перед Гран-при Бельгии

Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер проведут заезды за рулем болида SF-25 в рамках второго съемочного дня «Феррари».

Тесты пройдут в среду, 16 июля, на трассе в Муджелло.

Скудерия будет обкатывать новую подвеску, которую в случае успешных испытаний использует на Гран-при Бельгии (25-27 июля). Симуляции дали положительные результаты, и команда из Маранелло рассчитывает получить подтверждение на треке.

Вместе с модифицированным днищем, которое было внедрено ранее, обновления могут дать прибавку почти в десятую долю секунды с круга.

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