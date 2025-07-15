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Журналист Бенсон: «Феррари» и «Альпин» должны учитывать минусы Хорнера, повлиявшие на увольнение из «Ред Булл»

Бенсон сообщил о рисках для «Феррари» и «Альпин» в случае приглашения Хорнера.

Автоспортивный редактор BBC Эндрю Бенсон ответил на вопрос о том, может ли экс-руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер перейти в «Альпин», договорившись со своим другом – исполнительным советником команды Флавио Бриаторе.

«Любая команда, которая захочет его нанять, должна учитывать потенциальные минусы, многие из которых повлияли на увольнение из «Ред Булл».

Во-первых, Хорнер обычно нужен абсолютный контроль. Но абсолютный контроль для руководителя невозможен, если команда является частью большой компании.

В «Альпин», к примеру, он отчитывался бы перед советом директоров «Рено». В «Феррари» – перед председателем правления Джоном Элканном и исполнительным директором Бенедетто Виньей. В конечном счете власть была бы у них, не у Хорнера. Принял ли бы он такое?

Кроме того, возникает вопрос, остается ли конкретный лидер столь же влиятельным в «Ф-1» в наши дни. Посмотрите на «Макларен», к примеру, и на успех во главе с исполнительным директором Заком Брауном – но сосредоточенным в основном на коммерческих вопросах, в то время как руководитель Андреа Стелла несет ответственность за саму команду.

Хорнер хочет делать все это – и больше – сам.

«Ред Булл» очевидно сдал под управлением Хорнера, это факт. «Ред Булл» с Хорнером, но без главы конструкторского бюро Эдриана Ньюи и близко не выглядел той силой, которой был раньше.

Наконец, над Хорнером все еще висят обвинения. Пусть «Ред Булл» и оправдал его по итогам двух отдельных внутренних расследований, но вне компании четкого заключения не было. Пока нет итога, любая фирма, нанимающая Хорнера, берет на себя существенный репутационный риск», – поделился мыслями эксперт.

«Альпин» допускает приглашение Хорнера как партнера (F1-Insider)

Журналист Бенсон: «Хорнера уволили не из-за Йоса Ферстаппена, а из-за потери поддержки со стороны Ювидьи»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
Эндрю Бенсон
logoФлавио Бриаторе
logoРено
возможные переходы
logoФеррари
logoАндреа Стелла
logoРед Булл
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Джон Элканн
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