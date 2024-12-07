Ландо Норрис: «Идеальный день. «Макларен» хочет обыграть «Феррари» стильно, победить в гонке»

Норрис доволен превосходной квалификацией «Макларена» в свете борьбы с «Феррари».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис поделился эмоциями после завоевания поул-позиции к Гран-при Абу -Даби.

Напарник Норриса Оскар Пиастри начнет воскресный заезд вторым, гонщики «Феррари» – третьим и 20-м.

«Идеальный день для нас. Пожалуй, он складывался чуть тяжелее, чем мы надеялись. Мы довольны дублем в квалификации, просто было немного труднее, чем нам бы хотелось. Мой последний круг получился сильным. Так мы и хотели завершить день.

Нам нужно обыграть «Феррари», но мы хотим сделать это стильно. Мы хотим победить, я хочу победить. Мы знаем, что надо делать.

Мы сохраняем спокойствие, сосредоточенность. Мы здесь ради того, чтобы побеждать всегда, когда есть возможность. Мы выложимся по полной, держа в уме, что нам очень нужно достичь своей цели.

Я очень доволен. Команда невероятно здорово сработала. Классно завершить год такой квалификацией», – отметил Ландо.

«Макларен» стартует с первого ряда, «Феррари» – с 3-й и 20-й позиций в гонке, которая решит судьбу Кубка конструкторов

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