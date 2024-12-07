«Макларен» стартует с первого ряда, «Феррари» – с 3-й и 19-й позиций в гонке, которая решит судьбу Кубка конструкторов

«Макларен» обеспечил себе наилучшие условия для победы в Кубке конструкторов.

Ландо Норрис заработал поул к Гран-при Абу-Даби, Оскар Пиастри начнет гонку вторым.

Для «Феррари» сессия сложилась неудачно: Карлос Сайнс стал третьим, а Шарль Леклер показал 14-е время. Монегаск стартует с 19-го места из-за моторного штрафа в десять позиций. ФИА указала, что Леклер будет располагаться на решетке выше пилота «Уильямса» Франко Колапинто, который квалифицировался 19-м и получил штраф в пять мест.

Скудерии необходимо отыграть 21 очко у британцев, чтобы завоевать командный титул.

Условия чемпионства «Макларена» и «Феррари» в Кубке конструкторов на Гран-при Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Леклер – 14-й