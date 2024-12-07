Руководитель «Альпин»: «Окон хотел провести тесты за «Хаас» – без проблем, спасибо. Разочаровывает, что появляются теории о разрыве»
Руководитель «Альпин» Оливер Оукс рассказал, почему команда рассталась с Эстебаном Оконом перед Гран-при Абу-Даби и посадила в болид Джека Дуэна.
Считается, что «Альпин» надавил на Окона, переходящего в «Хаас», пригрозив запретить тесты в Абу-Даби за новую команду, о чем ранее была достигнута принципиальная договоренность.
«Ничто не идеально в «Ф-1», и обе стороны могли бы уладить вопросы раньше, но это не то, как работают люди. Мы должны принимать правильные решения в интересах команды.
Меня немного разочаровывает, что у всех появляются разные теории. Но для меня все просто. Он хотел провести тесты с новой командой. Без проблем, спасибо. Ты очень здорово выступал за нас, и мы по-настоящему ценим все, что ты сделал для нас.
В наших интересах посадить Джека в машину гораздо раньше. Для нас это победа. Многие раздули из этого больше, чем нужно.
Полагаю, в этом сезоне мы увидели, что лучше сажать новичков в болид раньше. С двумя или тремя такими командами мы будем сражаться в следующем году, и мы действительно должны были поступить правильно. Все довольно просто. Ранний дебют Джека – большое преимущество для нас.
Мы боремся с командой, куда уходит Эстебан, за шестую позицию [в Кубке конструкторов], так что есть и элемент здравого смысла. Если посмотреть на последние несколько уик-эндов, не будет ошибкой сказать, что большого риска в замене Эстебана на Джека в плане результатов нет.
Может, он уже выписался, может, обновление ему не подошло – кто знает. На мой взгляд, он, разумеется, хороший пилот, он показал сильный результат в Бразилии.
У Пьера [Гасли] появилось некое преимущество над ним после внедрения обновления. Но это обычное дело – мы видим такое по всему пелотону. Я, безусловно, считаю его хорошим гонщиком. Несомненно, он будет раздражителем для нас в следующем году, ведь «Хаас» тоже проводит хороший сезон. Так что желаю ему удачи», – заявил менеджер.
«Альпин» вынудила Окона досрочно разорвать контракт и отказаться от выступления на Гран-при Абу-Даби (Motorsport)
Руководитель «Хааса» не знал, что Окона вынудят покинуть «Альпин» досрочно: «Мне дали слово, что Эстебан сможет выступить на тестах»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий