Оскар Пиастри: «Соперники «Макларена» найдут способ сделать шаг вперед»
Пиастри и Норрис выиграли обе пятничные практики, продемонстрировав хороший темп. Однако австралиец уверен, что конкурентам удастся прибавить и навязать «Макларену» борьбу.
«Макларен» и «Феррари» продолжают борьбу за победу в Кубке конструкторов – перед финальной гонкой сезона преимущество «Макларена» составляет 21 очко.
«Полагаю, соперники найдут способ сделать шаг вперед. Если же мы сохраним такое преимущество и в дальнейшем – что сказать, тогда я буду очень доволен.
В пятницу мы продемонстрировали сильный темп, это придает нам уверенности. Хотя понятно, что в субботу будет совсем другой день, и я уверен, что соперники смогут встать на ноги и прибавить», – рассказал Пиастри.
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