  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Эндрю Шовлин: «Вряд ли прокол у Хэмилтона в Катаре случился из-за обломков на трассе»
1

Эндрю Шовлин: «Вряд ли прокол у Хэмилтона в Катаре случился из-за обломков на трассе»

Гоночный инженер «Мерседеса» прояснил ситуацию с проколом у Хэмилтона в Катаре .

На Гран-при Катара Льюис Хэмилтон столкнулся с проколом – тогда многие посчитали причиной случившегося обломки от разбитого зеркала, лежавшего на главной прямой и отлетевшего с «Уильямса» Алекса Албона.  

Однако, по словам гоночного инженера «Мерседеса» Эндрю Шовлина, проблемы с шинами начались у Хэмилтона еще до этого.

«У нас есть видеоданные, и мы можем отчетливо увидеть, когда именно было разбито зеркало, когда оно разлетелось на кусочки.

У нас также есть данные с болида, мы измеряем давление в шинах прямо по ходу гонки. На удивление мы можем увидеть, что Льюис начал терять давление еще до того, как Валттери [Боттас] разнес зеркало на трассе. Поэтому можно сказать, что вряд ли прокол случился из-за обломков.

Это не значит, что Льюис не собрал некоторые из осколков. Нужно дождаться результатов анализов и исследований «Пирелли», – сказал Шовлин.  

Финал «Ф-1» интригует: «Макларен» ⚔️ «Феррари» за титул и звание вице-чемпиона у гонщиков 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoЛьюис Хэмилтон
Пирелли
logoФормула-1
Эндрю Шовлин
logoМерседес
logoГран-при Катара
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при Абу-Даби-2024. Расписание трансляций
4сегодня, 18:00
Гельмут Марко: «При малейшем нарушении пилоты начинают жаловаться и просить руководителей своих команд обратиться к стюардам»
5сегодня, 17:33
Шарль Леклер: «После хорошего ночного сна вернусь с вновь заряженными батареями. И нет, это не каламбур»
сегодня, 17:25
Карлос Сайнс: «Отстаем от «Макларена» на 0,2-0,3 секунды на круге, нужно постараться это отыграть»
сегодня, 17:05
Серхио Перес: «Пока мы не так быстры на квалификационном круге»
3сегодня, 16:45
Джордж Расселл: «Мерседес многое пробует в рамках подготовки к следующему году»
4сегодня, 16:42
Фредерик Вассер: «Завоевать Кубок конструкторов труднее со штрафом Леклера, но «Феррари» будет атаковать до последнего поворота»
сегодня, 16:31
Льюис Хэмилтон о последнем Гран-при в составе «Мерседеса»: «Стараюсь жить настоящим и наслаждаться моментом»
1сегодня, 16:11
Кристиан Хорнер: «Вольффу нравится ненавидеть меня»
4сегодня, 16:02
Дэвид Крофт: «Ферстаппен не матерился в комнате стюардов, как утверждал Расселл»
13сегодня, 16:00
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10