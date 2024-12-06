Эндрю Шовлин: «Вряд ли прокол у Хэмилтона в Катаре случился из-за обломков на трассе»
На Гран-при Катара Льюис Хэмилтон столкнулся с проколом – тогда многие посчитали причиной случившегося обломки от разбитого зеркала, лежавшего на главной прямой и отлетевшего с «Уильямса» Алекса Албона.
Однако, по словам гоночного инженера «Мерседеса» Эндрю Шовлина, проблемы с шинами начались у Хэмилтона еще до этого.
«У нас есть видеоданные, и мы можем отчетливо увидеть, когда именно было разбито зеркало, когда оно разлетелось на кусочки.
У нас также есть данные с болида, мы измеряем давление в шинах прямо по ходу гонки. На удивление мы можем увидеть, что Льюис начал терять давление еще до того, как Валттери [Боттас] разнес зеркало на трассе. Поэтому можно сказать, что вряд ли прокол случился из-за обломков.
Это не значит, что Льюис не собрал некоторые из осколков. Нужно дождаться результатов анализов и исследований «Пирелли», – сказал Шовлин.
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