Андреа Стелла: «Штраф Леклера ничего не меняет для «Макларена», борьба Шарля за высокие позиции не удивит»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла ответил на вопрос о том, чувствует ли он меньшее давление после наказания Шарля Леклера на Гран-при Абу-Даби.
Пилот «Феррари» потеряет десять позиций на стартовой решетке, что должно облегчить «Макларену» борьбу за чемпионство.
«[Давление] совсем не уменьшилось. Это Шарль Леклер, это «Феррари» – очень сильное сочетание. Полагаю, меня не удивит, если они даже со штрафом очень быстро начнут сражаться в группе лидеров, за высокие позиции.
Так что это ничего не меняет. Мы сохраняем спокойствие, сосредоточенность и полны энергии», – заявил босс.
Стелла, много лет работавший в «Феррари», сравнил культуру двух команд:
«Я бы сказал, что фундаментальные черты очень и очень похожи. Целеустремленность людей, страсть. Иногда сравнивают страсть итальянской команды и более холодный подход – могу точно сказать, что это не так. Знаете, мотивация и страсть в «Макларене», безусловно, сопоставимы с тем, что я видел в «Феррари».
Также общая черта – стремление к совершенству. Легко общаться с людьми и говорить им, что нужно поднять планку – все это понимают, делают все возможное. Так что, когда я переходил из одной команды в другую, мне не пришлось мыслить иначе.
То, что я точно нахожу очень мощной особенностью «Макларена», так это способность сформировать культуру и придерживаться соглашений, общих решений или, скажем, правил, поведения, принципов. Это облегчает прогресс».
Леклер потеряет 10 позиций на старте Гран-при Абу-Даби из-за замены компонента двигателя
Условия чемпионства «Макларена» и «Феррари» в Кубке конструкторов на Гран-при Абу-Даби
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий