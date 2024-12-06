Андреа Стелла: «Штраф Леклера ничего не меняет для «Макларена», борьба Шарля за высокие позиции не удивит»

Стелла прокомментировал важнейший штраф в борьбе за Кубок конструкторов.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла ответил на вопрос о том, чувствует ли он меньшее давление после наказания Шарля Леклера на Гран-при Абу-Даби.

Пилот «Феррари» потеряет десять позиций на стартовой решетке, что должно облегчить «Макларену » борьбу за чемпионство.

«[Давление] совсем не уменьшилось. Это Шарль Леклер, это «Феррари» – очень сильное сочетание. Полагаю, меня не удивит, если они даже со штрафом очень быстро начнут сражаться в группе лидеров, за высокие позиции.

Так что это ничего не меняет. Мы сохраняем спокойствие, сосредоточенность и полны энергии», – заявил босс.

Стелла, много лет работавший в «Феррари», сравнил культуру двух команд:

«Я бы сказал, что фундаментальные черты очень и очень похожи. Целеустремленность людей, страсть. Иногда сравнивают страсть итальянской команды и более холодный подход – могу точно сказать, что это не так. Знаете, мотивация и страсть в «Макларене», безусловно, сопоставимы с тем, что я видел в «Феррари».

Также общая черта – стремление к совершенству. Легко общаться с людьми и говорить им, что нужно поднять планку – все это понимают, делают все возможное. Так что, когда я переходил из одной команды в другую, мне не пришлось мыслить иначе.

То, что я точно нахожу очень мощной особенностью «Макларена», так это способность сформировать культуру и придерживаться соглашений, общих решений или, скажем, правил, поведения, принципов. Это облегчает прогресс».

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