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Условия чемпионства «Макларена» и «Феррари» в Кубке конструкторов на Гран-при Абу-Даби

«Макларен» и «Феррари» определят нового обладателя Кубка конструкторов на заключительном этапе «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Абу-Даби.

К последней гонке британская команда набрала 640 очков и опережает Скудерию на 21 балл.

В Абу-Даби «Макларену» достаточно заработать 24 очка из 44 возможных, чтобы обеспечить себе титул. Команду устроит победа Ландо Норриса или Оскара Пиастри вне зависимости от результата напарника и пилотов «Феррари».

Кроме того, британцы могут заработать 24 очка другими способами. При дубле Скудерии с лучшим кругом лидерам сезона надо завершить гонку третьим и четвертым или третьим и пятым.

Если «Феррари» не добьется максимального результата, «Макларену» хватит и более низких позиций.

Минимальный результат «Феррари», при котором возможен титул – 22 балла. Таким образом, Шарль Леклер и Карлос Сайнс должны финишировать по меньшей мере четвертым и пятым и надеяться, что соперники не попадут в топ-10.

Если «Феррари» сделает дубль с лучшим кругом, а гонщики «Макларена» пересекут финишную черту третьим и шестым, команды завершат сезон с одинаковым количеством очков. Чемпионство при таком сценарии достанется Скудерии за счет большего количества побед.

«Макларен» не побеждал в Кубке конструкторов с 1998 года, «Феррари» – с 2008-го.

«Ред Булл», завоевавший два последних трофея, досрочно выбыл из борьбы за первую строчку, но может опередить «Феррари» – разрыв между командами составляет 38 очков. И Макс Ферстаппен, и Серхио Перес обязаны приезжать на подиум, чтобы у австрийцев появился шанс на второе место.

Финал «Ф-1» интригует: «Макларен» ⚔️ «Феррари» за титул и звание вице-чемпиона у гонщиков

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoГран-при Абу-Даби
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoСерхио Перес
logoМакларен
logoШарль Леклер
logoРед Булл
logoОскар Пиастри
logoФеррари
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