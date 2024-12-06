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Кристиан Хорнер – Ферстаппену и Расселлу: «Обсудите это как мужчина с мужчиной, лицом к лицу. Если есть что сказать – скажите»

Хорнер призвал Ферстаппена и Расселла решить конфликт друг с другом .

Руководитель «Ред Булл» считает, что Макс Ферстаппен и Джордж Расселл должны решить конфликт друг с другом лично, а не через комментарии в медиа.

«Вместо того чтобы обсуждать это через СМИ, через журналистов или еще каким-либо образом, лучше просто пойти и поговорить друг с другом. Обсудите это, как мужчина с мужчиной, лицом к лицу. Если есть что сказать, скажите.

Вместо того чтобы утверждать «он сказал, она сказала», намного лучше напрямую решить этот вопрос. Они гоняются друг с другом с детства, как и многие другие пилоты. Многие ситуации решаются лучше на корте для паделя», – сказал Хорнер.

Кристиан также подчеркнул, что пилоты «Ф-1» не могут быть лучшими друзьями из-за природы этого спорта.

«Вести дружбу с конкурентом очень неестественно. Вы пытаетесь превзойти друг друга на трассе, ведь на кону очень многое. Конечно, это все соревнование, но иногда, как мне кажется, оно проходит под ложной вывеской дружеских отношений. Такого быть не может, это спорт».

Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось? 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Абу-Даби
logoФормула-1
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoДжордж Расселл
logoМерседес
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