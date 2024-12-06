Гельмут Марко: «Ред Булл» будет тяжело снова перевернуть ситуацию. Все так же плохо, как в пятницу в Катаре»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что в пятницу перед Гран-при Абу-Даби команда испытывала большие проблемы.
Австриец провел параллели с этапом в Катаре – тогда чемпионам удалось реабилитироваться после неудачного старта и выиграть гонку.
«Если говорить с сарказмом, мы словно взяли с собой пятницу в Катаре. Тогда все было так же плохо.
Будет тяжело снова перевернуть ситуацию. У машины слишком мало баланса, слишком маленькое рабочее окно, и температура, опять же, отличается от катарской.
Можно ли применить то же решение? Сейчас проблемы немного другие. Это было бы слишком просто», – заявил Марко.
Гран-при Абу-Даби-2024. 2-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг – 3-й
Кристиан Хорнер о 17-м месте Ферстаппена в практике: «Все не так плохо, как кажется»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий