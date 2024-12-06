  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко: «Ред Булл» будет тяжело снова перевернуть ситуацию. Все так же плохо, как в пятницу в Катаре»
2

Гельмут Марко: «Ред Булл» будет тяжело снова перевернуть ситуацию. Все так же плохо, как в пятницу в Катаре»

У «Ред Булл» серьезные трудности второй уик-энд подряд, подтвердил Марко.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что в пятницу перед Гран-при Абу-Даби команда испытывала большие проблемы.

Австриец провел параллели с этапом в Катаре – тогда чемпионам удалось реабилитироваться после неудачного старта и выиграть гонку.

«Если говорить с сарказмом, мы словно взяли с собой пятницу в Катаре. Тогда все было так же плохо.

Будет тяжело снова перевернуть ситуацию. У машины слишком мало баланса, слишком маленькое рабочее окно, и температура, опять же, отличается от катарской.

Можно ли применить то же решение? Сейчас проблемы немного другие. Это было бы слишком просто», – заявил Марко.

Гран-при Абу-Даби-2024. 2-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг – 3-й

Кристиан Хорнер о 17-м месте Ферстаппена в практике: «Все не так плохо, как кажется»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Magazin
logoГран-при Катара
logoГельмут Марко
logoФормула-1
logoРед Булл
logoГран-при Абу-Даби
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при Абу-Даби-2024. Расписание трансляций
4сегодня, 18:00
Эндрю Шовлин: «Вряд ли прокол у Хэмилтона в Катаре случился из-за обломков на трассе»
сегодня, 17:56
Гельмут Марко: «При малейшем нарушении пилоты начинают жаловаться и просить руководителей своих команд обратиться к стюардам»
5сегодня, 17:33
Шарль Леклер: «После хорошего ночного сна вернусь с вновь заряженными батареями. И нет, это не каламбур»
сегодня, 17:25
Карлос Сайнс: «Отстаем от «Макларена» на 0,2-0,3 секунды на круге, нужно постараться это отыграть»
сегодня, 17:05
Серхио Перес: «Пока мы не так быстры на квалификационном круге»
3сегодня, 16:45
Джордж Расселл: «Мерседес многое пробует в рамках подготовки к следующему году»
4сегодня, 16:42
Фредерик Вассер: «Завоевать Кубок конструкторов труднее со штрафом Леклера, но «Феррари» будет атаковать до последнего поворота»
сегодня, 16:31
Льюис Хэмилтон о последнем Гран-при в составе «Мерседеса»: «Стараюсь жить настоящим и наслаждаться моментом»
1сегодня, 16:11
Кристиан Хорнер: «Вольффу нравится ненавидеть меня»
4сегодня, 16:02
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10