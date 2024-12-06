Кристиан Хорнер: «Решили довольно рано продлить контракт с Пересом, чтобы помочь ему сохранить хорошую форму начала сезона»

Хорнер объяснил решение продлить контракт с Пересом в 2024 году.

Руководитель «Ред Булл» отметил, что команда была довольна выступлениями Серхио на старте этого сезона, и продлением контракта хотела мотивировать Переса стараться и дальше выступать на таком уровне. Однако в итоге Перес провалил сезон и при чемпионстве Ферстаппена занимает лишь восьмое место в общем зачете.

«Очевидно, что на тот момент Серхио выступал очень хорошо. На его счету было сколько, четыре подиума в первых пяти гонках? И чтобы успокоить его и постараться помочь ему продлить эту форму и в оставшихся гонках сезона, мы решили довольно рано продлить с ним контракт. Очевидно, что это не сработало.

Но такова жизнь, порой так бывает. И в случае с Чеко, как мне кажется, нужно все-таки смотреть за пределы этого сезона, чтобы оценить его вклад в работу «Ред Булл». Он отличный командный игрок. И хороший человек. Он очень популярен в нашей команде.

Он очень упорно работал на протяжении всех четырех лет, что провел в «Ред Булл». Он сыграл очень важную роль в завоевании Кубка конструкторов, за рулем нашей машины он выиграть пять Гран-при. Нынешняя пара пилотов – самая успешная в истории «Ред Булл», в прошлом году наши пилоты заняли первое и второе место в общем зачете.

Так что я думаю, что на самом деле сильнее всех результаты Переса разочаровывают самого Чеко. Очевидно, что это весьма болезненно воспринимает и он, и команда. И мы продолжим оказывать ему максимальную поддержку до самого финиша Гран-при Абу -Даби. Надеюсь, мы добьемся хорошего результата в последней гонке сезона.

Никому в нашей команде не нравится наблюдать за трудностями Серхио. По окончании сезона мы вместе все обсудим. У нас есть два талантливых пилота в «РБ» (претендующих на место в «Ред Булл»), но пока мы не проясним ситуацию с Чеко и не поймем, что он хочет делать дальше, любые сообщения и предположения в прессе – это просто слухи», – рассказал Хорнер .

Серхио Перес: «У меня есть контракт на следующий сезон, и я продолжу выступать за «Ред Булл»