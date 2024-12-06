  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Кристиан Хорнер: «Решили довольно рано продлить контракт с Пересом, чтобы помочь ему сохранить хорошую форму начала сезона»
12

Кристиан Хорнер: «Решили довольно рано продлить контракт с Пересом, чтобы помочь ему сохранить хорошую форму начала сезона»

Хорнер объяснил решение продлить контракт с Пересом в 2024 году.

Руководитель «Ред Булл» отметил, что команда была довольна выступлениями Серхио на старте этого сезона, и продлением контракта хотела мотивировать Переса стараться и дальше выступать на таком уровне. Однако в итоге Перес провалил сезон и при чемпионстве Ферстаппена занимает лишь восьмое место в общем зачете.

«Очевидно, что на тот момент Серхио выступал очень хорошо. На его счету было сколько, четыре подиума в первых пяти гонках? И чтобы успокоить его и постараться помочь ему продлить эту форму и в оставшихся гонках сезона, мы решили довольно рано продлить с ним контракт. Очевидно, что это не сработало.

Но такова жизнь, порой так бывает. И в случае с Чеко, как мне кажется, нужно все-таки смотреть за пределы этого сезона, чтобы оценить его вклад в работу «Ред Булл». Он отличный командный игрок. И хороший человек. Он очень популярен в нашей команде.

Он очень упорно работал на протяжении всех четырех лет, что провел в «Ред Булл». Он сыграл очень важную роль в завоевании Кубка конструкторов, за рулем нашей машины он выиграть пять Гран-при. Нынешняя пара пилотов – самая успешная в истории «Ред Булл», в прошлом году наши пилоты заняли первое и второе место в общем зачете.

Так что я думаю, что на самом деле сильнее всех результаты Переса разочаровывают самого Чеко. Очевидно, что это весьма болезненно воспринимает и он, и команда. И мы продолжим оказывать ему максимальную поддержку до самого финиша Гран-при Абу-Даби. Надеюсь, мы добьемся хорошего результата в последней гонке сезона.

Никому в нашей команде не нравится наблюдать за трудностями Серхио. По окончании сезона мы вместе все обсудим. У нас есть два талантливых пилота в «РБ» (претендующих на место в «Ред Булл»), но пока мы не проясним ситуацию с Чеко и не поймем, что он хочет делать дальше, любые сообщения и предположения в прессе – это просто слухи», – рассказал Хорнер.

Серхио Перес: «У меня есть контракт на следующий сезон, и я продолжу выступать за «Ред Булл»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: блог Адама Купера
logoГран-при Абу-Даби
logoРБ
logoФормула-1
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoСерхио Перес
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при Абу-Даби-2024. Расписание трансляций
4сегодня, 18:00
Эндрю Шовлин: «Вряд ли прокол у Хэмилтона в Катаре случился из-за обломков на трассе»
сегодня, 17:56
Гельмут Марко: «При малейшем нарушении пилоты начинают жаловаться и просить руководителей своих команд обратиться к стюардам»
5сегодня, 17:33
Шарль Леклер: «После хорошего ночного сна вернусь с вновь заряженными батареями. И нет, это не каламбур»
сегодня, 17:25
Карлос Сайнс: «Отстаем от «Макларена» на 0,2-0,3 секунды на круге, нужно постараться это отыграть»
сегодня, 17:05
Серхио Перес: «Пока мы не так быстры на квалификационном круге»
3сегодня, 16:45
Джордж Расселл: «Мерседес многое пробует в рамках подготовки к следующему году»
4сегодня, 16:42
Фредерик Вассер: «Завоевать Кубок конструкторов труднее со штрафом Леклера, но «Феррари» будет атаковать до последнего поворота»
сегодня, 16:31
Льюис Хэмилтон о последнем Гран-при в составе «Мерседеса»: «Стараюсь жить настоящим и наслаждаться моментом»
1сегодня, 16:11
Кристиан Хорнер: «Вольффу нравится ненавидеть меня»
4сегодня, 16:02
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10