Серхио Перес: «У меня есть контракт на следующий сезон, и я продолжу выступать за «Ред Булл»
Ранее в прессе появлялась информация о том, что Серхио лишится места основного пилота «Ред Булл», а в команде его заменит Лиам Лоусон. И что Пересу предлагается перейти на роль амбассадора.
Однако, по словам Чеко, он абсолютно уверен в том, что в следующем году продолжит выступать за «Ред Булл», поскольку его контракт рассчитан до конца сезона-2025.
«Я весь сезон говорю одно и то же – и в этом смысле сейчас ничего не изменилось. У меня есть контракт на следующий сезон, и я буду выступать за «Ред Булл» в следующем сезоне.
Уверен ли я на сто процентов? Я же уже ответил. Больше мне добавить нечего.
Я не вчитывался во всех эти многочисленные слухи. Да, я видел разную информацию, но для меня за эти последние месяцы ничего не изменилось. И тут мне правда нечего добавить. Я говорю об этом последние полгода. Что я остаюсь. Я продлил контракт с командой в середине сезона, я буду выступать за команду в следующем сезоне. И именно на это я и сосредоточен».
Переса также спросили, пользуется ли он, как ему кажется, как и прежде поддержкой со стороны Кристиана Хорнера и Гельмута Марко:
«Мне кажется, для нас важно оставаться сплоченной командой. Ведь как я уже говорил, этот сезон сложился далеко не лучшим образом. Но в конечном счете у «Ред Булл» была причина продлить со мной контракт. В «Ред Булл» знают, что я по-прежнему на многое способен, и это тоже важный фактор».
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