Магнуссен станет пилотом «БМВ» в гонках на выносливость

«БМВ» объявила о трансфере гонщика «Формулы-1» Кевина Магнуссена .

32-летний датчанин завершит выступления за «Хаас » по окончании сезона-2024.

В следующем году Магнуссен станет заводским гонщиком «БМВ» и будет пилотировать гиперкар M Hybrid. Команда участвует в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC ), в том числе в «24 часах Ле-Мана», и серии IMSA. Немецкий производитель не уточнил, в каких заездах будет выступать Кевин.

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