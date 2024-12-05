Магнуссен станет пилотом «БМВ» в гонках на выносливость
«БМВ» объявила о трансфере гонщика «Формулы-1» Кевина Магнуссена.
32-летний датчанин завершит выступления за «Хаас» по окончании сезона-2024.
В следующем году Магнуссен станет заводским гонщиком «БМВ» и будет пилотировать гиперкар M Hybrid. Команда участвует в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), в том числе в «24 часах Ле-Мана», и серии IMSA. Немецкий производитель не уточнил, в каких заездах будет выступать Кевин.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «БМВ»
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