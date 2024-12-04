«Правила позволяют выступать в «Ф-1» 12-ти командам». Президент ФИА допустил новое расширение числа участников в будущем
Президент ФИА допустил появление в «Ф-1» 12-й команды.
По словам Мохаммеда бен Сулайема, он не видит препятствий для появления еще одной команды в «Формуле-1» в будущем, учитывая, что правила этого не запрещают.
С 2026 года состав участников «Ф-1» расширится до 11-ти команд – после прихода в чемпионат команды «Кадиллак».
«Это вопрос того, что будет правильным, а что нет. Почему правила «Ф-1» позволяют участвовать 12-ти командам, если мы собираемся отказывать претендентам на это место? Ведь для меня очевидно, что появление 11-й команды в лице «Кадиллака» пойдут на пользу всем», – рассказал бен Сулайем.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
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