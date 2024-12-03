Иваса проведет практику перед Гран-при Абу-Даби за «РБ»
Пилот программы «Ред Булл» Аюму Иваса во второй раз примет участие в уик-энде «Формулы-1».
На Гран-при Абу-Даби японский гонщик проведет первую тренировку за «РБ» вместо соотечественника Юки Цуноды.
Иваса, в последние сезоны выступавший в «Формуле-2» и «Супер-Формуле», уже садился за руль «РБ» в практике перед Гран-при Японии.
Все юниоры команд «Ф-1»: кого ждать в Гран-при? Кто самый перспективный?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «РБ»
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