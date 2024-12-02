Фернандо Алонсо о штрафе Ферстаппену: «Получается, я тоже смогу гнать как сумасшедший, а потом заявить, что соперник мне помешал»

Алонсо выразил недоумение штрафом Ферстаппену.

Пилот «Астон Мартин » отметил, что не вполне понял причины, по которым Макс Ферстаппен был оштрафован и потерял поул на Гран-при Катара .

Ферстаппена признали виновным в том, что он помешал Джорджу Расселлу и ехал неоправданно медленно, хотя в момент инцидента ни один из участников не находился на быстром круге.

«Мне сложно что-то сказать. Я лишь читал о том, что Макс получил штраф и потерял одну позицию на старте, потому что…а я не знаю, почему. Он ехал медленно, но Джордж Расселл тоже не был на быстром круге.

То есть получается, что когда в Абу-Даби я буду на прогревочном круге, то смогу гнать как сумасшедший, чуть не врезаться в машину конкурента, которая будет ехать впереди, и добиться для соперника штрафа, заявив, что он мне помешал. Мне кажется, с такими вещами нам следует быть осторожными.

Но я все понимаю, у них (дирекции гонки) был тяжелый уик-энд. В рамках одного уик-энда им пришлось работать и на «Ф-3», и на «Ф-2», и на «Ф-1». И они неплохо справились. К тому же, это всего лишь второй Гран-при для нового гоночного директора», – рассказал Алонсо .

Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение к нему. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»

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