Серхио Перес о развороте и сходе: «Случился огромный скачок мощности»

Перес объяснил странный сход в Катаре.

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес сообщил о технической проблеме, которая привела к развороту на рестарте и последующему сходу на Гран-при Катара.

«Я прогревал шины, случился огромный скачок мощности, и на холодных покрышках я просто не мог контролировать болид, после чего потерял двигатель.

Мне кажется, у нас получилось найти верное направление, если говорить о машине. Надеюсь, получится подтвердить это в Абу-Даби, провести сильный уик-энд», – сообщил Чеко.

Перес сошел после разворота и потери мощности на Гран-при Катара

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