Серхио Перес о развороте и сходе: «Случился огромный скачок мощности»
Перес объяснил странный сход в Катаре.
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес сообщил о технической проблеме, которая привела к развороту на рестарте и последующему сходу на Гран-при Катара.
«Я прогревал шины, случился огромный скачок мощности, и на холодных покрышках я просто не мог контролировать болид, после чего потерял двигатель.
Мне кажется, у нас получилось найти верное направление, если говорить о машине. Надеюсь, получится подтвердить это в Абу-Даби, провести сильный уик-энд», – сообщил Чеко.
Перес сошел после разворота и потери мощности на Гран-при Катара
Кристиан Хорнер: «Ред Булл» сосредоточен на том, чтобы оказывать Пересу полную поддержку до самого финиша Гран-при Абу-Даби»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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