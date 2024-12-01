Перес сошел после разворота и потери мощности на Гран-при Катара

Пилот «Ред Булл » Серхио Перес досрочно завершил Гран-при Катара.

На рестарте болид Переса развернуло. После этого мексиканец сообщил о потере мощности и был вынужден сойти.

Одновременно сошел гонщик «Хааса » Нико Хюлькенберг , застрявший в гравии.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна:

Историческая гонка «Ф-1»: «Макларен» возьмет первый Кубок за 26 лет, если сокрушит «Феррари»