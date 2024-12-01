Перес сошел после разворота и потери мощности на Гран-при Катара
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес досрочно завершил Гран-при Катара.
На рестарте болид Переса развернуло. После этого мексиканец сообщил о потере мощности и был вынужден сойти.
Одновременно сошел гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг, застрявший в гравии.
За ходом заезда можно следить на странице онлайна:
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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