Окон и Колапинто сошли после аварии на старте Гран-при Катара

Несколько гонщиков приняли участие в авариях в первом повороте на Гран-при Катара.

Алекс Албон («Уильямс ») и Ланс Стролл («Астон Мартин ») смогли продолжить заезд после столкновения между собой, в то время как пилоты «Альпин» и «Уильямса» Эстебан Окон и Франко Колапинто были вынуждены сойти, а Нико Хюлькенберг из «Хаас» отделался проколом.

Позже Строллу выписали десятисекундный штраф за эпизод с Албоном.

На трассу выехала машина безопасности.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Историческая гонка «Ф-1»: «Макларен» возьмет первый Кубок за 26 лет, если сокрушит «Феррари»