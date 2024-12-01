Окон и Колапинто сошли после аварии на старте Гран-при Катара
Несколько гонщиков приняли участие в авариях в первом повороте на Гран-при Катара.
Алекс Албон («Уильямс») и Ланс Стролл («Астон Мартин») смогли продолжить заезд после столкновения между собой, в то время как пилоты «Альпин» и «Уильямса» Эстебан Окон и Франко Колапинто были вынуждены сойти, а Нико Хюлькенберг из «Хаас» отделался проколом.
Позже Строллу выписали десятисекундный штраф за эпизод с Албоном.
На трассу выехала машина безопасности.
За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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