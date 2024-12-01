Франко Колапинто о популярности: «Ф-1» не хватало гонщика, который говорит что хочет»
Пилот «Уильямса» Франко Колапинто ответил на вопрос о том, почему пользуется популярностью не только в Аргентине.
«Потому что, на мой взгляд, «Формуле-1» не хватало гонщика, который говорит что хочет.
Сейчас все как будто в пузыре, но я такой, какой есть, и ничего не поменял в себе ради того, чтобы быть в «Формуле-1». Я такой же, что и раньше. Может, мне стоит поменяться!», – заявил аргентинец.
Колапинто также порассуждал, получит ли он место в чемпионате на сезон-2025:
«Не знаю – надеюсь. Сложная ситуация, и это не то, чем я занят прямо сейчас.
Конечно, для меня это главное – было бы мечтой получить кокпит на 2025 год, я этого хочу, но все равно впереди две гонки в составе «Уильямса», и мы должны сделать все возможное».
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