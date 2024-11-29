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Пьер Гасли: «Цунода заслуживает шанса в «Ред Булл»

Гасли высказался о кандидатуре Цуноды на место в «Ред Булл» .

Пилот «Альпин» считает, что Юки Цунода достоин заменить Серхио Переса в «Ред Булл».

Несмотря на подписанный контракт на 2025-й, мексиканец рискует потерять место в основной команде. Среди потенциальных сменщиков называют обоих пилотов младшего коллектива «РБ» – Цуноду и Лиама Лоусона. Также рассматривается кандидатура Франко Колапинто из «Уильямса».

Гасли тоже имеет опыт выступления в системе «Ред Булл»: он дебютировал в «Ф-1» за «Торо Россо» (нынешний «РБ»), а в 2019-м провел полгода в основном «Ред Булл». В 2021 и 2022 годах француз был напарником Юки.

«Сложный вопрос. Думаю, с точки зрения темпа он заслуживает шанса. Кажется, с момента прихода в «Ф-1» он стал значительно лучше. В этом году, как и в прошлом, он выступает очень хорошо, опережая напарников. В этом плане, думаю, если смотреть на программу «Ред Булл», имело бы смысл дать ему возможность.

Но в конце концов мы знаем, что на решение влияет не только скорость. Все зависит от главной команды, от того, что хотят Кристиан [Хорнер] и Гельмут [Марко]. Лично я бы хотел увидеть там Юки, посмотреть, как он справится.

Но я знаю, что это нелегко. Если вы спросите меня, то я думаю, он заслуживает шанса», – сказал Гасли.

Юки Цунода: «Не знаю, что еще сделать, чтобы получить место в «Ред Булл» 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoКристиан Хорнер
logoГельмут Марко
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logoПьер Гасли
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logoЮки Цунода
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